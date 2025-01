FOTO – L’emozione di Edoardo Bove durante il suo ritorno all’Olimpico

Edoardo Bove ha fatto il suo ritorno all'Olimpico. Nato e cresciuto a Roma, con una fede giallorossa mai nascosta, ieri ha fatto il suo ritorno a casa, sicuramente non nel migliore dei modi. La Fiorentina ha vinto 1-2 il "derby" speciale per Bove, che ha seguito tutta la partita in panchina con i compagni. Sky Sport, tramite un post Instagram, ha mostrato le immagini del classe 2002 evidentemente commosso, che calpesta di nuovo l'erba del suo stadio. Ecco il post