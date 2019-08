FOTO – L’addio di Baez: “La Fiorentina mi ha dato tanto in questi 4 anni”

“Oggi mi tocca dire addio ad un club che mi ha dato tanto in questi 4 anni della mia carriera sportiva. Ringrazio tutto il personale del club, compagni, allenatori, e tifosi per il trattamento ricevuto, le forme di affetto e il rispetto verso di me durante tutto questo tempo. Vi auguro una grande stagione. Forza Viola”. Con queste parole pubblicate su Instagram l’ormai ex viola Jaime Baez, fresco di trasferimento (LEGGI), ha voluto salutare la Fiorentina. Nel post pubblicato sul proprio profilo, l’uruguaiano ha poi parlato anche della nuova avventura: