Ufficiale: Baez torna al Cosenza, stavolta a titolo definitivo (FOTO)

Jaime Baez è ufficialmente un giocatore del Cosenza: con il club calabrese, l’uruguaiano ha firmato un contratto fino al 2022. Nei rossoblù aveva disputato in Serie B la scorsa stagione, giocando 25 gare e totalizzando ben 9 assist.

Ecco il tweet ufficiale del Cosenza: