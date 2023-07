L'attaccante ha lasciato davvero una parte di cuore nella squadra della sua infanzia e come pochi giorni fa, ha riportato una storia della Stella Rossa per annunciare l'amichevole

Una delle squadre che la Fiorentina affronterà quest'anno in amichevole sarà lo Stella Rossa, a Belgrado il 26 di luglio. Nella Fiorentina ci sono alcuni giocatori che hanno la squadra serba nella loro carriera, tra questi c'è anche Luka Jovic. L'attaccante ha lasciato davvero una parte di cuore nella squadra della sua infanzia e come pochi giorni fa,ha riportato una storia della Stella Rossa per annunciare l'amichevole: