Gli scatti condivisi da ACF

Dopo aver concluso il campionato al quarto posto è tempo di bilanci e riflessioni per la Fiorentina Femminile. Attesi grandi cambiamenti nell'organico ed anche in panchina, con Patrizia Panico in pole per il post-Cincotta. Intanto i profili ufficiali del club hanno postato alcune immagini della stagione passata che raccontano un grande spirito di squadra nonostante gli alti e bassi: