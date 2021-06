Femminile, Di Marzio: “La Fiorentina ha scelto Panico”. A breve la firma

Scelto il nome dell'allenatrice che guiderà le ragazze Viola

Anche la panchina della Fiorentina femminile sta per trovare un nuovo padrone. Padrona, pardon. Sì, perché la prescelta nel toto-allenatore per il post-Cincotta è Patrizia Panico. Ex Viola con 20 gol all'attivo in 21 presenze, Panico allena da anni nel giro delle Nazionali giovanili maschili. Secondo gianlucadimarzio.com, la firma con la società gigliata potrebbe già arrivare la prossima settimana.