Nonostante il caldo e la stagione finita, Koko non rinuncia a tenersi in forma

Aleksandr Kokorin, attaccante della Fiorentina, lavora in palestra anche in tempo di vacanze: in campo non si è visto molto, ma certo non gli si può imputare di sottrarsi al lavoro quotidiano che un atleta professionista deve curare. Ecco lo scatto postato dal russo sui social, con tanto di capello platinato.