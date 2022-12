FOTO – Kokorin domina in Cipro: premiato ancora come giocatore del mese

Altro riconoscimento in Cipro per Kokorin

L'attaccante di proprietà della Fiorentina, ma in prestito all'Aris Limassol, Aleksandr Kokorin, sta letteralmente dominando in Cipro. Come lo si può capire dai social della squadra, il centravanti russo ha ricevuto ancora una volta il premio come miglior giocatore del mese di novembre ed è considerato il più forte della rosa. In 11 partite fino ad ora disputate, il bomber ha collezionato 5 gol e 2 assist.