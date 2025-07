FOTO – Kean, tra un allenamento e l’altro un po’ di relax con il figlio

Un po' di relax in famiglia per Moise Kean durante la tournée inglese della Fiorentina

Una pausa dagli allenamenti e un po' di svago insieme al piccolo figlio Marley. Tra una seduta e l'altra, Moise Kean si concede qualche ora in famiglia durante il ritiro in Inghilterra della Fiorentina. L'attaccante sui propri canali social ha condiviso una foto con il piccolo di quasi due anni. Un po' di meritato riposo in vista delle prime amichevoli probanti di casa viola.