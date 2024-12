FOTO – Kean segna alla Juve, il fratello gongola nelle storie: “Ops…”

Al gol di Moise Kean, momentaneo 1-1 in Juventus-Fiorentina, hanno fatto seguito diverse reazioni: quella del bomber viola, che non ha esultato e anzi ha chiesto scusa ai suoi vecchi tifosi, ricevendo applausi; quella del popolo viola in festa per il gol numero 11 in Serie A del centravanti; e poi quella di Giovanni Kean, il fratello di Moise, che con una storia Instagram ha voluto lanciare una frecciatina alla Juve scrivendo "Ops" accanto all'emoji di una faccia con la mano davanti alla bocca...