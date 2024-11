FOTO – Kean pubblica i suoi numeri e commenta: “E’ solo il riscaldamento”

L'impatto di Moise Kean in questa Fiorentina lo conosciamo tutti. Fondamentale per il gioco di Palladino, quasi imprescindibile, perché tutta la squadra gioca e si poggia su di lui. Nel suo "rest day", l'attaccante "trap boy" (come lui piace definirsi) della Fiorentina pubblica in una storia Instagram un post che sintetizza i suoi numeri in stagione sin qui. Vogliamo ribadirli? Facciamolo. 13 partite, 8 gol, 2 volte Man of the match (premio Panini, Serie A); 2 partite con la Nazionale condite da una rete. Insomma, 14 gol in 9 partite, non male per l'attaccante che l'anno scorso non aveva mai segnato in stagione. Lo sa lo stesso Kean che pare abbia sete di vendetta. Il suo commento è emblematico: "Questo è solo il riscaldamento".