FOTO – Jovic tra mercato e Fiorentina: lui intanto “corre” verso il ritiro

La Fiorentina cambierà tanto in questa sessione di mercato. L'attacco sarà uno dei reparti che su cui la società viola vorrà intervenire. Per trovare la giusta punta a Italiano però, uno tra Cabral e Jovic dovrà essere ceduto. Ramadani, in questi giorni, è in contatto con molte squadre e il futuro del serbo è sempre di più un incognita. Intanto però, Luka Jovic ha fatto vedere sui social il suo allenamento, o meglio, le condizioni al termine di esso. Guarito inoltre, dall'operazione al naso. L'attaccante corre, in tutti i sensi, verso il ritiro del 12 luglio, aspettando il mercato: