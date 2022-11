FOTO – Jovic ironizza sulle voci dei media: “Ready for the next one”

Nelle scorse ore, dai tabloid serbi, era uscita la voce che due giocatori (Vlahovic e Gudelj) erano andati a letto con le mogli di due compagni di squadra (Rajkovic e Jovic). Secondo i media sarebbe scoppiata una rissa tra l'attaccante viola e Gudelj, con l'atmosfera nello spogliatoio che aveva preso una brutta piega. Però, da quanto appare sulle storie di Instagram di Luka Jovic, possiamo vedere ironizzare sull'accaduto insieme al suo compagno Nemanja Gudelj. L'attaccante nella foto simula un match di boxe e scrive: "Ready for the next one", "Pronto per il prossimo". Uno spirito battagliero che sicuramente gli sarà utile anche a partire dal suo ritorno a Firenze.