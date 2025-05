FOTO – Joaquin e Borja Valero in Piazza Duomo: ed è subito 2013/15

I due protagonisti della Fiorentina del primo Montella si sono ritrovati per un giro in centro in occasione di Fiorentina-Betis

Assist di Borja, tiro di Joaquin sul primo palo e la rimonta sulla Juve è servita. Chi se la scorda quell'azione? Il momento più alto del biennio in cui Joaquin è stato un giocatore della Fiorentina ha ripreso vita per qualche momento stamani, quando i due ex calciatori spagnoli si sono incontrati nel centro di Firenze approfittando della presenza del Betis in città per la semifinale di ritorno di Conference League.