FOTO – Intesa social fra Cerofolini e Saponara: “Fratelli per la vita”

Molto carino il botta e risposta social andato in scena su Instagram fra Michele Cerofolini (pronto a scendere in campo?) e Riccardo Saponara. Il fantasista ha infatti postato una storia in cui fa un cenno d'intesa ad un compagno di cui non si vede il volto ma che evidentemente è il portiere Viola. E quest'ultimo ha voluto rispondere a modo suo alla dedica. Questa la storia Instagram.