FOTO – In attesa del riscatto, la Fiorentina fa gli auguri a Gudmundsson

In attesa di scoprire quello che sarà il suo futuro il 18 giugno, la Fiorentina sui propri canali social fa gli auguri ad Albert Gudmundsson. Nato a Reykjavik il 15 giugno 1997, l'islandese compie oggi 28 anni. Dopo una stagione complicata tra infortuni e vicende giudiziarie, il club viola non ha ancora deciso se riscattare o meno l'attaccante dal Genoa e sborsare così 17 milioni per portarsi a casa tutto il suo cartellino. Più facile invece che i due club si possano sedere al tavolo per rinegoziare i termini dell'affare. Tra pochi giorni ne sapremo sicuramente di più...