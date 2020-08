“Was there ever any doubt?” Ovvero: c’è mai stato qualche dubbio? Questa la didascalia del post della famosa pagina Instagram 433, che celebra il tridente del PSG Icardi-Neymar-Mbappé. Ma Ribery, che evidentemente ha visto la partita, ha commentato implacabile in francese: “Dov’è Choupo-Moting nella foto?” con tanto di emoji che fa spallucce. E ANCORA UN’ALTRA CADUTA DI STILE DA PARTE DEI PARIGINI