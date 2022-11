FOTO – Il numero di maglia di un Primavera alla prima tra i grandi

Ci sarà anche Tommaso Martinelli, giovanissimo portiere della Primavera viola in panchina contro la Salernitana. Il classe 2006 della squadra di Aquilani fa parte per la prima volta dei convocati di Vincenzo Italiano. Tramite il profilo Twitter della Fiorentina andiamo a scoprire il numero di maglia scelto per l'esordio - almeno in panchina - tra i grandi, in Serie A.