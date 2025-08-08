Domani la Fiorentina disputerà l'ultima amichevole in terra inglese contro il Manchester United (ore 13:45). Un sfida speciale sopratutto per David De Gea, ex portiere del club inglese, che verrà celebrato dai Red Devils. Infatti, sono quasi 60.000 i tagliandi venduti per l’evento.
FOTO – Il Manchester United festeggia De Gea: “Un ritorno a casa speciale”
La celebrazione del Manchester United per De Gea
Sui social intanto il Manchester United ha dedicato una foto a De Gea con la scritta "Un ritorno a casa speciale":
