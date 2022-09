FOTO – Il dt Burdisso a colloquio con Jovic

Dopo il gol al debutto contro la Cremonese, Luka Jovic sta facendo un po' fatica a diventare un elemento di punta nella Fiorentina. Del resto era facilmente preventivabile che ci sarebbe voluto un po' di tempo per ritrovare lo smalto migliore, dopo gli anni in panchina a Madrid. Stamattina durante l'allenamento, l'attaccante si è soffermato a chiacchierare qualche minuto con Nicolas Burdisso, lo stesso dt ha postato la foto su instagram. (clicca sulla freccia per ingrandire)