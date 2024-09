FOTO – Il defaticamento di Gosens post Lazio: in giro per le strade di Firenze

Per Robin Gosens è ora tempo di relax. Quale miglior modo di farlo se non passeggiando per le strade di Firenze?

Dopo la prima vittoria conquistata in maglia Fiorentina, per Robin Gosens è ora tempo di relax. Quale miglior modo di farlo se non passeggiando per le strade di Firenze? Lui stesso ha definito la scelta di Firenze come un segno del destino per dare a lui e alla sua famiglia la vita che hanno sempre voluto. La foto scattata dal terzino viola in Piazza della Signoria, pubblicata sul suo profilo Instagram: