FOTO – Il Cagliari ricorda Davide Astori: l’omaggio consegnato al dg Ferrari

Cagliari-Fiorentina è sempre la partita di Davide Astori : anche nei minuti precedenti il confronto di questa stagione nell'isola, valido per la prima giornata di campionato, i rossoblù hanno consegnato al direttore generale viola Alessandro Ferrari un omaggio con le foto dell'eterno numero 13 con le due maglie.

Nell'isola dal 2008 al 2014, Astori è stato un vero punto di riferimento per il Cagliari prima di arrivare alla Fiorentina nel 2015 dopo un anno alla Roma, e diventarne il capitano proprio con Stefano Pioli, attuale allenatore tornato sulla panchina viola dopo sei anni.