FOTO – Ikoné felice per vittoria e ritorno a Firenze: “Sempre speciale”

La prima da ex è indimenticabile per Jonathan Ikoné

Dopo l'approdo a Como nel mercato di gennaio, non ha tardato ad arrivare il ritorno a Firenze di Jonathan Ikoné. L'esterno - il cui gol dell'ex era temuto da tutti - è subentrato al 78' a Nico Paz, autore dello 0-2 che ha chiuso la gara del Franchi. Per lui finora solo spezzoni di partita, tre, da quando è arrivato in riva al Lago, ma tanta felicità per la vittoria: "Grande lavoro di squadra, ed è sempre speciale per me tornare all’Artemio Franchi!" ha scritto sui social.