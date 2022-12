FOTO – Gonzalez si gode gli ultimi giorni di relax con la fidanzata

Ultimi giorni di relax in Argentina per Nico Gonzalez che, in accordo con la Fiorentina, ha fatto slittare il suo rientro a Firenze. L'attaccante sta smaltendo la delusione della mancata partecipazione al Mondiale in compagnia della fidanzata Paloma, prima di affrontare la seconda fase della sua tabella di recupero dall'infortunio. L'obiettivo è tornare in campo già dalle prime partite di campionato a gennaio.