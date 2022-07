FOTO – Gollini gamer on the road. E porta la SPAL… in Premier League

Capita a tutti di dover ammazzare il tempo in qualche modo alle volte. Specie se vi trovate in un treno charter che da Firenze arriva a Bolzano. Un po' quello che è accaduto a Gollini e a tutta la Fiorentina che questa mattina è partita per l'Austria. E Gollorius si è preparato a dovere per affrontare il viaggio. Come testimoniano alcune foto condivise sul suo profilo Instagram, il rapper coi guanti ha portato con sé una PlayStation 4 per fare qualche match a FIFA. Niente Fiorentina però, Pierluigi ha scelto la squadra con cui ha dato i primi calci al pallone: la SPAL. Anzi, come ha spiegato lo stesso portiere in un commento, ha addirittura dovuto creare la squadra e l'ha fatta partire dalla C2 inglese portandola fino in Premier League dove, in treno, ha sfidato il Liverpool.