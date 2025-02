FOTO – Gli auguri della Fiorentina a due grandi ex viola: Batigol e Pepito

Oggi per i tifosi della Fiorentina è un giorno speciale, in quanto ricorre il compleanno di due grandissimi ex viola che hanno fatto innamorare i tifosi gigliati: Gabriel Omar Batistuta e Giuseppe "Pepito" Rossi. Il primo è tutt'ora l'attaccante più letale di tutta la storia della Fiorentina in Serie A (151 reti), e con i suoi gol con tanto di corsa alla bandierina e smitragliate ha contribuito a far innamorare Firenze. Di Pepito, invece, si ricorda soprattutto quella incredibile partita del 23 ottobre 2013 contro la Juventus. In quell'occasione, l'ex Villareal fece una tripletta che consentì ai gigliati di superare gli acerrimi nemici bianconeri. Ecco di seguito i post con gli auguri della Fiorentina ai due grandi ex gigliati.