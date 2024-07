FOTO – Giornata a Forte dei Marmi per tre giocatori viola

Lunedì di riposo per i giocatori della Fiorentina, all'indomani dell'amichevole in famiglia contro la Primavera. Dopo una prima settimana di lavoro intenso al Viola Park, Palladino ha concesso una giornata di libertà ai suoi che ne hanno approfittato in vari modi. E da segnalare c'è la gita al mare di Forte dei Marmi, in Versilia, per Riccardo Sottil, Fabiano Parisi e Alessandro Bianco. Un bel segnale di affiatamento. La foto è stata postata sui social dal titolare dello stabilimento "Bagno Cesare".