FOTO – Giani segue la Fiorentina in viaggio. Ed esulta al gol di Sottil

Il Governatore della Regione Toscana ringrazia l'autore del pareggio viola su IG. Il viaggio in auto non gli ha impedito di seguire la Fiorentina

Pomeriggio in auto per Eugenio Giani, tifosissimo viola. Il viaggio non ha impedito al Governatore della Regione Toscana di seguire sul tablet la partita della Fiorentina a Cagliari.