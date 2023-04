FOTO – Frey suona la carica: “Dimostrare chi siamo davvero”

Frey suona la carica del mondo viola in vista della sfida di questa sera della Fiorentina contro il Lech Poznan in Conference League

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, come di consueto, suona la carica del mondo viola in vista della sfida dei quarti di finale di ritorno in Conference League di questa sera contro il Lech Poznan. Queste le sue parole scritte sul suo profilo Instagram: