FOTO – Frey raggiante: “Riconosciuto quanto ho fatto, sono onorato”

Sébastien Frey , ex portiere della Fiorentina entrato l'altro ieri a far parte della Hall of Fame viola, ha postato su Instagram alcune foto della serata con questa didascalia:

"Sono sempre stato un sognatore, e ho sempre creduto nelle bandiere. Nel calcio che vorrei ogni squadra dovrebbe avere il suo condottiero, il suo punto di riferimento, la sua leggenda. Il mio nome è stato scritto tra le pagine di Storia della Fiorentina, mi è stato riconosciuto, nero su bianco, quanto fatto per la società e per i tifosi, e io ne sono molto onorato, e voglio dedicarlo a tutti voi questo momento. I miei capelli non sarebbero i capelli di Frey senza tifosi che intonano il coro, no? E allora grazie di cuore a tutto il popolo viola".