FOTO – Ecco la Fiorentina in campo in vista del recupero di domani

La Fiorentina torna in campo per la sua seconda rifinitura in vista del Cagliari. Ecco le foto dei calciatori in campo

Sarà domani il recupero di Cagliari-Fiorentina, fischio d'inizio alle ore 18:30. La Fiorentina è scesa in campo in mattinata per svolgere la sua seconda rifinitura in vista della partita con i sardi, visto il rinvio di ieri. Ecco le foto pubblicate dal profilo social ufficiale della Fiorentina con la squadra in campo sotto un bellissimo sole