FOTO – Fagioli, gol e poi turista a Firenze: condivide Piazzale Michelangelo

Nicolò Fagioli comincia ad entrare nel mondo Fiorentina: dopo le prime panchine, che hanno anche fatto storcere il naso a più di qualcuno tra tifosi e addetti ai lavori, il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto condizionato dalla Juventus è riuscito a trovare il primo gol in viola nella sconfitta per 3-2 in casa del Panathinaikos nell'andata degli ottavi di finale di Conference League, e adesso, prima del weekend che porta alla partita col Napoli nella 28esima giornata di Serie A, si gode la sua nuova città.