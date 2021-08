FOTO – Eysseric festeggia il suo primo gol in Super Lig

L'ex centrocampista viola, Valentin Eysseric festeggia su Instagram il suo primo gol con la maglia del Kasimpasa nel campionato turco.

Attraverso un post su Instagram, l'ex centrocampista viola, Valentin Eysseric, andato via a zero durante questa sessione di mercato, festeggia il suo primo gol in Super Lig con la maglia del Kasimpasa. Il giocatore francese realizza così il suo primo gol nel campionato turco alla prima partita con la nuova maglia. Queste le sue parole: "Sono molto felice di aver segnato il primo gol nella prima partita di Super Lig stasera! Ora, torniamo al lavoro per vincere la nostra prima partita".