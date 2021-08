Venuti-gol alla prima di Coppa è tradizione. Vlahovic, doppietta come al Monza

Le statistiche registrate dopo il primo turno eliminatorio di Coppa Italia

La Nazione snocciola un po' di statistiche dopo il 4-0 rifilato al Cosenza in Coppa Italia. E' l'ennesima vittoria al primo turno della manifestazione che coinvolge la Fiorentina, capace di fallire solo nel 2015 contro il Carpi. L'ultimo poker invece è datato 2005, contro la Cisco Roma. Meglio ancora nel 2000, nel 1982 e nel 1935, 8-0 alla Sestrese nell'esordio assoluto nella competizione. Nel 1967-68, in occasione di un'altra edizione limitata a squadre di A e B, la Fiorentina rimontò con 4 gol lo svantaggio nei confronti della Roma. Tornando al presente, Venuti si conferma bomber della prima di Coppa dopo il gol al Padova della scorsa edizione, mentre Vlahovic raggiunge con la sua doppietta (come due anni fa al Monza) Guido Gratton al 42esimo posto dei cannonieri viola all-time.