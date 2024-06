FOTO – Ex viola scatenati al matrimonio di Inzaghi. E al piano c’è Masini

Dopo una stagione calcistica avara di soddisfazioni per lui (esonero alla Salernitana), Pippo Inzaghi si regala un matrimonio in grande stile con la sua Angela, nella location di Formentera, molto in voga tra i protagonisti del mondo del calcio (e non solo). Sui social circolano le foto che vedono scatenarsi, tra gli altri, alcuni ex viola come Bobo Vieri, Massimo Ambrosini e Pippo Pancaro. Non manca ovviamente anche il tecnico dell'Inter campione d'Italia Simone Inzaghi, fratello dello sposo. Curiosità: al pianoforte per intrattenere la serata con musica live c'era il fiorentino Marco Masini.