FOTO – Ex viola, premio per Paulo Sousa: nominato miglior allenatore dell’anno

Paulo Sousa
Il tecnico portoghese ha vinto lo scorso campionato con lo Shabab Al-Ahli.
Redazione VN

Bel riconoscimento per l'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa. L'attuale tecnico dello Shabab Al-Ahli, militante nella massima serie degli Emirati Arabi in UAE Pro League, ha infatti ottenuto il premio di miglior allenatore dell'anno. Ecco di seguito il post celebrativo pubblicato sui social dal club.

