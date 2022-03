Il post del centrocampista

Sembra proprio che la sconfitta contro la Juventus non abbia assolutamente intaccato il bel clima che si respira a Firenze. Lucas Torreira, come suo solito, ha voluto diffondere un po' di positività sui social. L'uruguagio, che sembra aver convinto la società per il riscatto, ha postato una storia di uno scatto durante l'allenamento di oggi in cui sfoggia uno splendido sorriso a 32 denti. "Sempre sorridenti" scrive l'ex Arsenal.