FOTO – E Saponara sfotte Barak: “Stranamente eri vestito bene”

Come vi abbiamo raccontato, Antonin Barak è arrivato secondo nel Pallone d'Oro ceco. E Ricky Saponara ha voluto fare i complimenti a suo modo al compagno. Il fantasista ha postato una storia Instagram in cui scrive: "Bravo e stranamente ben vestito". Evidentemente l'ex Verona non brilla in quanto a stile, anche se alla serata sfoggiava uno splendido completo.