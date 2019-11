FOTO – E per il “tifoso” Thereau è stata una domenica di festa

Cyril Thereau è uno degli esuberi di casa Fiorentina e come tale vive una realtà parallela rispetto alla squadra viola. E così ieri sera, mentre Pezzella e compagni rientravano a Firenze dopo la disfatta di Cagliari, l’attaccante francese era allo stadio Velodrome per assistere a Marsiglia-Lione (terminata 2-1). Thereau ha postato una serie di stories come un tifoso qualunque, con l’euforia dello stadio per un successo che proietta l’OM al secondo posto in Ligue1 alle spalle del PSG (RISULTATI E CLASSIFICA). E gli altri esuberi? Dabo ora spera di avere una chance… LEGGI QUI