Problemi a centrocampo in casa viola? I tifosi vogliono il ritorno di Dabo

La Fiorentina crolla a Cagliari e nell’occhio del ciclone sono finiti anche i centrocampisti (non Castrovilli, ovviamente…), visto che proprio quello nevralgico viene considerato il reparto più debole della Viola. In più, al ritorno dalla sosta dovuta dagli impegni delle Nazionali, la truppa gigliata sarà di scena a Verona senza due titolari proprio del suo centrocampo, ovvero Pulgar e Castrovilli. Ecco perché il profilo Instagram di Bryan Dabo (attualmente fuori rosa, in pratica) è preso d’assalto dai tifosi viola, che chiedono a gran voce il suo ritorno in squadra, come si vede nel suo post recente e dai commenti riportati sotto. C’è chi, addirittura, propone una petizione per sostituire Badelj proprio con l’ex Saint-Etienne…