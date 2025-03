FOTO – È il compleanno di Terracciano, tifosi divisi nei commenti sui social

È bastato un post di auguri sui social della Fiorentina per scatenare una ridda di commenti rivolti a Terracciano, ma c'è chi lo difende

Tanti auguri a Pietro Terracciano. Il portiere viola, a Firenze dal luglio 2019, compie oggi 35 anni. Negli ultimi giorni è stato oggetto di critiche feroci per la sua prestazione non felice contro il Panathinaikos. I tifosi viola si sono scatenati anche nei commenti al post di compleanno pubblicato dalla Fiorentina. È bene notare che ci sono anche molti sostenitori viola che si ergono a difensori dell'estremo difensore, protagonista positivo nelle passate stagioni in riva all'Arno.