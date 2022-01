Il fantasioso tweet della Fiorentina

Un Biraghi così in forma (stasera da 7) non si vedeva da parecchio tempo. Talmente tanto in forma che, con un divertentissimo fotomontaggio, il Capitano Viola diventa la star UFC Conor McGregor. Il fisico di The Notorious, sì, ma la scritta "Biro" bene in vista sui calzoncini. Questa la foto postata dalla Fiorentina sul suo profilo Twitter.