FOTO – Dodò saluti e maglia viola per un amico brasiliano ex Manchester City

Foto e maglia con dedica regalata da parte di Dodò al suo connazionale ed ex calciatore del Manchester City

Incontri speciali per il terzino della Fiorentina Dodò. Su Instagram, il giocatore viola ha mostrato di aver incontrato un ex calciatore brasiliano che nella sua carriera ha vestito per diversi anni la maglia del Manchester City: Fernandinho. L'esterno gli ha regalato la sua maglia firmata e con dedica della Fiorentina. Questo il ringraziamento dell'ex centrocampista dei Cityzens: