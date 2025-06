FOTO – Dodò saluta Kayode: “Ti meriti il meglio, conta sempre su di me”

Dopo che il Brentford ha esercitato il riscatto per Micheal Kayode, e che il classe 2004 ha salutato tutto l'ambiente viola con un post Instagram con parole sentite e riconoscenti quelle del classe 2004, che ha voluto ringraziare l’ambiente che lo ha accompagnato nel suo percorso di maturazione: dalla Primavera fino all’esordio in prima squadra. LEGGI QUI

Non poteva mancare però il saluto di Dodò che, nel periodo viola passato come compagno di reparto di Kayo si è sempre comportato come un fratello maggiore per il giovane terzino. Il brasiliano ha condiviso una storia Instagram dedicata a Kayode, scrivendo: "Ti meriti tutto il meglio fratello, puoi contare sempre su di me. Ti voglio bene fratello mio".