FOTO – De Gea, sotto il post celebrativo per il rinnovo commenta: “Uno di voi”

Sotto il video celebrativo realizzato dalla Fiorentina (in occasione del rinnovo dello spagnolo fino al 2028) con tutte le migliori parate di De Gea in stagione, spunta, su tutti, il commento proprio del portierone spagnolo. Dopo aver scelto Firenze e la Fiorentina per altre 3 stagioni, De Gea scrive: "Uno di voi", con tanto di cuore viola annesso. Dopo l'anno di pausa pare che, dopo appena una stagione, Firenze, per David e famiglia, possa ora definirsi casa. Qui di seguito il commento: