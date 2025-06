FOTO – De Gea in campo a padel con un ex compagno del Manchester United

Il portiere della Fiorentina, David De Gea, in vacanza si diverte a giocare a padel con un ex compagno del Manchester United

In attesa dell'inizio della nuova stagione con il ritiro al Viola Park con la maglia della Fiorentina ancora addosso, visto il rinnovo del contratto, David De Gea si diverte in vacanza. Il portiere spagnolo, questo pomeriggio, in campo a padel con un ex compagno del Manchester United, che come lui lo ha lasciato dopo diversi anni, Marcus Rashford. La storia Instagram caricata dal numero 43 viola: