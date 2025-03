FOTO – De Gea, ad Atene ritrova un vecchio “amico”

"Gli amici che ti regala il calcio...". De Gea, suoi social, dopo aver sollecitato il pubblico a sostenere la squadra in vista della gara di ritorno di Conference League, ha condiviso una foto con un calciatore del Panathinaikos, per la precisione, parliamo di un ex United, Facundo Pellistri. L'uruguaiano, giocatore da sempre ritenuto di grande prospetto, è arrivato in Grecia quest'estate per 6 milioni di euro proprio dai Red Devils. Dalle parti di Old Trafford, il ragazzo, classe 2001, pare proprio che abbia ben legato con quello che, anni fa, è stato il suo capitano, David De Gea. Ieri Pellistri era indisponibile a causa di uno stiramento alla coscia che lo "logora" da inizio febbraio. Ecco la foto pubblicata dalla spagnolo: