FOTO – De Gea a Ter Stegen dopo l’infortunio: “Sei uno dei top, torna presto”

Brutto infortunio per Ter Stegen, portiere del Barcellona, durante la sfida dei blaugrana contro il Villarreal (al 44' del primo tempo). Gli esami effettuati stamani hanno confermato la rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro. Oggi pomeriggio il campione tedesco verrà operato: questo ko obbligherà l'estremo difensore a restare fuori per tutta la stagione. Proprio per questo oggi, sul proprio profilo Instagram, il portiere della Fiorentina David De Gea ha augurato una buona e veloce guarigione al suo collega e compagno di reparto. Qui sotto la foto