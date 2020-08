FOTO – Cutrone si fa biondo e vola in spiaggia, saluto ai tifosi ma non è un addio

Patrick Cutrone non perde tempo. Dopo un finale di stagione da protagonista, l’attaccante ex Milan si è tuffato in spiaggia insieme alla dolce metà. Per lui cambio di look abbastanza drastico:

Tuttavia, prima del meritato riposo, ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi viola attraverso la sua pagina Instagram. Queste le sue parole:

Si conclude una stagione strana che, a suo modo, rimarrà nella mente di ognuno di noi.

Contento e fiero di far parte di questa squadra. Tifosi Viola A PRESTO!

