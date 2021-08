FOTO – Cristiano Ronaldo saluta la Juventus, ma la gaffe social è virale

Il campione portoghese saluta i fan italiani, ma qualcosa è andato storto...

Adesso è ufficiale, Cristiano Ronaldo lascia la Juventus dopo 3 anni ed approda nuovamente al Manchester United. La stella portoghese dopo settimane movimentate ha visto esaudito il suo desiderio di lasciare l'Italia per la Premier League. Estesa e sentita la lettera social con cui si congeda ma anche con qualche errore grammaticale di troppo. Un chiaro esempio è il "Grazzie a tutti" in evidenza nelle stories di Instagram che sta facendo in fretta il giro del Web.